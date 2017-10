Flera döda i bilattack i New York – utreds som terrordåd

Under tisdagen mejade ett fordon ner flera personer på en gång-och cykelbana längs med Hudson-floden i New York. Åtta personer ska ha dött, och minst 15 personer uppges vara skadade.Senare kolliderade bilen med en skolbuss utanför Stuyvesant High School, och då ska skytten, en man hoppat ur fordonet med ett vapenliknande föremål. Mannen sköts senare av polis och vårdas nu på sjukhus, rapporterar New York Times.

New York-polisen uppmanar människor att undvika området vid Chambers Street och West Street på Manhattan. En poliskälla säger till CNN att polisen inte utesluter att det rör sig om ett terrordåd. Tekniker från polisens antiterror-enhet kommer nu att söka igenom fordonet efter sprängmedel, skriver Aftonbladet.

