Tågen kan åter passera Stockholm Södra – men förseningarna stora

Många fjärrtåg står fortfarande still ute på tågspåren vid Stockholms Central och söder om Stockholm. Arbete pågår med att flytta dessa tåg för att kunna släppa på pendeltågstrafiken.

Det var en kabelbrand söder om Stockholm C vid 10-tiden på torsdagsförmiddagen som stoppde pendeltågstrafiken mellan Stockholm C och Älvsjö i båda riktningar och som även stoppade fjärr- och regionaltågstrafiken från Stockholm söderut via Södertälje.

Trafikverket uppgav vid klockan 22 att följande skulle gälla:

Södergående pendeltåg vänder vid Centralen, norrgående vänder vid Älvsjö. Halvtimmestrafik på sträckan Älvsjö - Västerhaninge och omvänt. Bussar kör mellan Älvsjö och Telefonplan.

När det gäller fjärrtågstrafiken är tågspåret vid Stockholm södra klart för trafik. Första tåget att passera är ett tåg som avgår från Stockholms Central till Linköping före kl. 22:00.

Det står många tåg vid Stockholms Central, enligt Trafikverket, och jäms med spåret söder om Stockholm. Nu pågår arbetet med att hitta tågförare för att kunna köra undan alla tåg.

SJ kan inte garantera att alla tåg kan gå i tid under midsommaraftonen. För aktuell information se sj.se eller trafikverket.se.