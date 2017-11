Förseningar för tågen efter tidigare omfattande tekniskt fel

Inledningsvis befarades ett synnerligen omfattande fel – kanske stopp för tågtrafiken i hela landet. Felet visade sig dock begränsat till Stockholm C och tågtrafiken där; illa nog med tanke på att större delen av tågtrafiken till och från övriga landet utgår från, anländer till eller passerar genom Stockholm. Dessutom slogs den synnerligen resandetäta pendeltågstrafiken ut – under den halvtimme stoppet varade från 14 och framåt.

SL meddelade på sin hemsida att förseningar under måndagseftermiddagen på upp till 45 minuter och vissa inställda tåg blivit resultatet av det tidigare totalstoppet som inledningsvis rådde för tågtrafiken från 14.00 och en dryg halvtimme framåt.

SJ meddelade på sin hemsida att all tågtrafik till och från Stockholms Central stoppades tillfälligt. Det påverkade tågen i samtliga riktningar; mot Uppsala-Dalarna/Gävle-Norrland, mot Västerås-Örebro norr om Mälaren, mot Södertälje-Eskilstuna-Örebro söder om Mälaren, västra stambanan mot Göteborg/Karlstad/Oslo/Malmö via såväl Katrineholm som Nyköping.

Vid 14.40 kunde tågen börja rulla – med förseningar. Dock kvarstår fel med skyltning och spårangivelser på stationernas monitorer och plattformsskyltar här och där under eftermiddagenDet innebär alltså för övriga Sverige utanför Stockholmsområdet att alla tåg som utgick eller skulle ha utgått från Stockholm mellan klockan 14 och 14.45 kan komma att dras med förseningar på upp till 40 minuter under resan norr-, söder- eller västerut genom Sverige under resten av måndagen.