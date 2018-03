Nykvarn IF hade en riktig målfest när man besegrade Gnesta hemma i division 2 Södermanland Play Off i innebandy. Nykvarn IF gjorde hela åtta mål, och vann med 8-2 (3-0, 3-1, 2-1).

Gustav Granlöf gjorde två mål, övriga mål för hemmalaget gjordes av Adam Ekblom, Lars Pernbrant, Felix Nyberg, Lucas Rigogiannis, Kevin Rigogiannis och Oscar Janthe.