Våta isar och osande vildmarksvåfflor i Tveta

– Mina skridskor blev fulla av vatten, säger Hanna Bohman, 11 år, och drar av sig de genomvåta strumporna.

Regnet under natten mot söndag hade lagt ett lager vatten över Måsnarens is, men det avskräckte inte skridskoåkarna som sökt sig ut på sjön under Tveta familjedag.