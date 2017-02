"Ursäkten räcker inte till" – patriarken slår tillbaka mot biskoparna

Vid 22-tiden på torsdagen publicerades ett brev från The General Secretariat of the Holy Synod efter ett möte mellan 18 biskopar och patriark Ignatius Afrem II. Budskapet i brevet är tydligt – ursäkten som de sex biskoparna presenterat efter deras kritik mot patriarken räcker inte. Ursäkten väger inte upp för de övertramp som patriarken anser att biskoparna gjort sig skyldiga till.

Så här står det i uttalandet från patriarken: "...the excuse letter issued by the six Archbishops did not reflect the gravity of the mistakes committed as well as the consequent actions which does not reflect true repentence nor does it constitute a clear and explicit apology for all the offences they committed."

Bakgrunden är att sex biskopar från USA, Israel, Syrien, Australien, Dubai och Belgien gått hårt åt patriark Ignatius Aphrem II, som de bland annat anklagat för att ha lämnat den ortodoxa läran.

Det var tidigare i veckan som biskoparna var på besök i Södertälje och satte samman ett brev till patriarken där de bad om ursäkt för den hårda tonen, detta rapporterade SVT.

