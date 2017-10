Larmet om inbrottet kom in vid 07.30 på tisdagsmorgonen. Genom att krossa ett fönster misstänks tjuvarna ha tagit sig in i bostaden. Polisen har varit på plats och undersökt samt pratat med personer i området. Man har också gjort en husrannsakan på en adress i Södertälje under dagen.

– Efter förhör och husrannsakan anträffades två misstänkta gärningsmän och misstänkt stöldgods, säger Kjell Lindgren vid polisens regionledningscentral.

De två gripna männen misstänks nu för stöld.