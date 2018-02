Två inbrott på en halvtimme: Tjuv klev in trots personer hemma

Det första larmet till polisen kom 18.11 från Pirkgatan. Tack vare villans övervakningssystem som ett vaktbolag fick informationen om ett inbrott och i sin tur kallade in polisen. Under onsdagskvällen hade polisen inga ytterligare uppgifter om hur gärningspersonen eller personerna tagit sig in och eller om vad som stulits.

Vid 18.39 fick polisen ett nytt samtal om ett inbrott i Mörby. De som bodde i villan hade hört att någon kom in i hemmet. Polis på plats kunde konstaterade att det hade rört sig om ett fullbordat inbrott, men kunde inte se att något var stulet.

