Trots 18-årsgränsen – var tionde vuxen köper raketer åt minderåriga

Nyår är synonymt med raketer för många. Även så för minderåriga, trots att det är lag på att man måste vara över 18 år gammal för att få skjuta fyrverkerier. I Södertälje har det, precis som tidigare år, varit problem med ungdomar som smäller fyrverkerier och bangers på kvällarna.

Och nu visar en undersökning försäkringsföretaget IF genomfört, att tolv procent av de tillfrågade männen har köpt ut fyrverkerier åt minderåriga – trots att de inte planerar att skjuta upp raketerna tillsammans med dem.

− Nära hälften av de som skadas allvarlig är barn och ungdomar, trots att de faktiskt inte får använda fyrverkerier. Det är skrämmande att så många vuxna inte tänker efter och tar lite mer ansvar, utan ger barn tillgång till så potentiellt skadliga saker, säger Caroline Uliana, informationschef på försäkringsbolaget If.

TV: På lördagskvällen den 11 december i år tog Södertäljepolisen emot samtal om oroligheter i Geneta centrum. Enligt vittnen på plats var ett 20-tal ungdomar inblandade:

Det vanligaste sättet man skadas på är att personen går fram till en fyrverkeripjäs som inte verkar fungera, men som plötsligt antänds och flyger iväg. Handskador, brännskador och synskador är de vanligaste konsekvenserna.

− Fyrverkerier är farliga och ska inte sättas i händerna på barn. Det är 18-årsgräns som gäller och det är olagligt för vuxna att köpa fyrverkerier till minderåriga. Det är lika illa som att köpa ut alkohol, säger Caroline Uliana.

[+] Läs mer:

Efter nattens fyrverkerier – nu vill kommun och politiker se ett totalförbud: "Dit vi bör sträva"

Polisens kamp mot smällarterrorn ger resultat: ”Vi ser en stadig förbättring"

TV: Se stöket med raketer och bangers i Geneta centrum: "Det är helt sjukt"

FAKTA

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov på uppdrag av försäkringsbolaget If. Under perioden 22 november - 5 december 2017 har sammanlagt 3 507 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18 år och äldre i Sverige.

Källa: Försäkringsbolaget If