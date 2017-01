Träd över vägarna och nedblåsta ledningar – 100 hushåll fortfarande utan ström – så var stormnatten

Gårdagskvällens storm fick stora följder för Södertälje.

Sent under kvällen kom larmet från Stora torget att den stora julgranen där höll på att blåsa ned, och under kvällen tog kommunen ned den.

Förutom granen rapporterar räddningstjänsten om tre nedfallna träd som hamnat över vägar under kvällen. Relativt lugnt ändå, är bedömningen därifrån.

– Det har inte varit så farligt. Vi har haft att göra här inne på räddningscentralen, men om vi slår ut det på respektive kommun har det inte varit så mycket, säger Lars-Åke Stevelind, operativ chef på räddningscentralen i Stockholms län.

Värre var läget för elförsörjningen. Under kvällen igår gick Telge ut med uppgifter om att runt 1000 hushåll påverkades.

När nattens incidenter summerades nu på morgonen steg siffran över antalet påverkade elabbonenter till runt 3000. Dock var inte 3000 påverkade samtidigt.

– Nej, så var det inte utan det har gått upp och ned under kvällen, säger Malin Pettersson, som hade pressjouren på Telge nät under natten och morgonen.

De flesta hushåll har fått tillbaka strömmen genom omkopplingar, men ännu vid st4rax efter halv nio var två områden med runt 100 -130 kunder strömlösa.

Det rör sig dels om södra Mörkö, dels om Kämsta-Stångarö.

– Men där är våra reparatörer ute och jobbar nu, säger Malin Pettersson.

Totalt jobbar 23 personer med stormens efterverkningar under dagn 18 av dem är reparatörer ute i fält.

– Prio ett är att få tillbaka strömmen i de strömlösa områdena. Prio två är att allt ska återställas som det var innan.

Även om reparatörerna inte kunde arbeta med de nedfallna träden medan stormen pågick så hade jourpersonalen fullt upp under kvällen med att koppla om el för att nå fram till strömlösa områden på andra vägar.

Ännu finns inga uppgifter om hur många räd som fallit över ledningar under natten.

– Nej, det har vi inte, men vi kommer får reda på mer allteftersom vi får in information från våra reparatörer som är ute, säger Malin Pettersson.