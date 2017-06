Till slut: Nu sprängs bygget på Stockholmsberget igång

Det första spadtaget byts ut mot en sprägning när Telge bostäders höghusprojekt på Stockholmsberget slutligen sätts igång. Under torsdagen hålls en invigning där allmänheten bjuds in för att delta under den första sprägningen.

355 miljoner kronor beräknas bli slutsumman när alla tre husen står klara men det lär förmodligen dröja några år tills den dagen är här. Nu i juni beviljades först bygglovet för det största och kanske mest omtalade av husen som kommer att bli 16 våningar högt och rymma ungefär 72 lägenheter:

– När man står på översta våningen ska man kunna se Globen i Stockholm, säger Juan Copovi Mena som är vd på Telge bostäder.

16- våningshuset beräknas vara klart för inflytt år 2019. Samma år hoppas Copovi Mena att även byggloven för de två mindre fastigheterna ska vara klara. Dessa två kommer att vara runt 4-6 våningar höga och tillsammans rymma cirka 58 lägenheter.

