Taxichaufför från Södertälje skönstaxerad med 74 500 kronor

I samband med granskningen av firman skönstaxeras nu även en man i 30-årsåldern som var anställd inom företaget för två år sedan.

Skatteverket har utgått från det provisionsbelopp som mannen körde in åt taxibolaget under fyra månader 2015 – och menar att han måste ha tjänat mer än de 17 888 kronor han har deklarerat som inkomst under den perioden.

Skatteverket har därför beslutat att skönsmässigt höja taxichaufförens inkomst med 74 644 kronor och kräver att han betalar skatt för den högre inkomsten. Mannen åläggs dessutom ett skattetillägg motsvarande 40 procent av skatten, vilket blir ytterligare 6 442 kronor.