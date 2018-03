Täckte ansiktet och kastade öl på vakt under fotbollsmatch – tonåring åtalas

Pojken kastade öl på vakten för att hindra honom i hans myndighetsutövning, enligt åtalet. Han ska även ha varit haft ansiktet täckt på ett sätt som gjorde det svårt att identifiera honom.

16-åringen åtalas nu vid Södertälje tingsrätt för förgripelse mot tjänsteman och brott mot ordningslagen. Han erkänner brott.

Händelsen ägde rum den 3 juni förra året på Södertälje fotbollsarena. LT har tidigare skrivit om skandalmatchen mellan Syrianska och Dalkurd, där bland annat två unga män åtalades efter att ha försökt ta sig in på planen. Under matchen tändes flera bengaler och efter att någon i hemmaklacken kastat in ett knallskott i andra halvlek avbröts matchen.