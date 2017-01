Syrianska riksförbundet mister miljonbidrag efter tvist – "Ungdomarnas verksamhet kan drabbas"

Det är Myndigheten för ungdoms-och civilsamhällesfrågor (MUCF) som fått in två ansökningar från Syrianska riksförbundet från olika personer. Eftersom myndigheten inte vet vem som har rätt till bidraget kan dom inte betala ut några pengar, detta rapporterar SVT Nyheter Södertälje.

– Vi ser bara att det är två likadana organisationer som sökt samma bidrag och att det just nu pågår en domstolsprocess, säger Johnny Lindqvist, kommunikationschef på MUCF till SVT.

I april väntas ett ärende gå upp i Södertörns tingsrätt om vem som har rätt till namnet Syrianska riksförbundet. Under tiden har föreningen gått miste om uppskattningsvis 650.000–700.000 kronor per år (en summa som baseras på medlemsantal). Totalt handlar det om cirka 1,3 miljoner kronor under två år i uteblivna bidrag.

Enligt Habib Dilmac, en av dem som ser sig som ordförande för Syrianska riksförbundet, så beror konflikten på att vissa personer i förbundet inte velat lämna sina poster. För SVT beskriver han det som att personerna inte velat acceptera en generationsväxling.

Ismet Karademir, som är den andra personen som kallar sig ordförande för Syrianska riksförbundet, kommenterar det uteblivna bidraget så här:

– Det blir tufft ekonomiskt om vi inte får det. Ungdomarnas verksamhet kan drabbas, säger han till SVT.