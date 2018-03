Strypgrepp, sparkar och kastad flaska – nu döms mannen för misshandel och hot mot kvinna

Vid misshandelstillfället i juni 2017 ska mannen enligt åklagaren ha tagit strypgrepp om kvinnans hals, samt sparkat henne på benen, slagit henne i magen och kastat en flaska som träffade i ansiktet. Fotografier på de blåmärken och svullnader som uppstod vid misshandeln ska kvinnan ha skickat till sin kollega, med uppmaning om att spara bilderna åt henne.

Under ett telefonsamtal med kvinnan i juli 2017, ska mannen enligt åklagaren ha hotat kvinnan genom att säga att han ska slå in skallen på henne, samt döda henne och hennes vän. Under ett annat telefonsamtal i augusti 2017 ska mannen ha sagt att han ska döda kvinnan och hennes barn. Det ena samtalet spelades in, det andra överhördes av ett vittne då kvinnan slagit på telefonens högtalarfunktion.

Mannen har förnekat den misshandeln. Han har dock erkänt de två olaga hoten över telefon.

Mannen själv minns att han var väldigt irriterad den aktuella dagen på grund av att han hade fått "avbryta en arbetsintervju för att kvinnan hade hotat med att göra slut". Enligt mannen ska han ha kastat en flaska i väggen. Mannen såg aldrig själv att flaskan träffade kvinnan i ansiktet, men det kan den enligt mannen ha gjort, något som inte ska ha varit meningen. Enligt mannen kan han ha råkat sparka till kvinnan på smalbenet.

Utifrån vad kvinnan har berättat, vilket i delar får stöd av uppgifter från förför med hennes dotter och den övriga bevisningen, finner tingsrätten att det är styrkt att mannen har tagit ett strypgrepp om hennes hals, sparkat henne flera gånger och slagit henne i magen, varför han ska dömas för misshandel. Vad gäller den flaska finner tingsrätten att omständigheterna kring kastet inte har blivit tillräckligt tydligt klargjorda att det kan anses vara ställt utom rimligt tvivel att mannen har haft uppsåt till att flaskan skulle träffa henne i ansiktet. Han ska därför inte dömas för misshandel i det avseendet.

Mannen döms till villkorlig dom med samhällstjänst. Han ska även betala skadestånd till kvinnan för kränkningen han utsatt henne för.