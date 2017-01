Stort snöoväder väntas över Södertälje i kväll – SMHI går ut med varning

Varningen skickades ut klockan 10.44 på tisdagen och man meddelar att under tisdag kväll och natt mot onsdag snöfall som kan ge 10-15 cm. detta i kombination med frisk ostlig vind med hårda vindbyar och risk för kraftig drivbildning.

Väderläget i landet just nu är att ett intensivt lågtryck rör sig under tisdagen in över Jämtlandsfjällen och vidare ner mot östra Götaland under fördjupning. Med detta rör sig ett omfattande snöfallsområde in över landet med på många håll ymnigt snöande i kombination

Med friska vindar och risk för drivbildning. I Lapplandsfjällen under dagen hård ostlig vind. Det är fortsatt lite osäkert hur långt österut över landet det kraftiga snöfallet når som ger upphov till varningsnivåer, i nuläget ser det ut att nå bort till Gävleborg och ner mot Mälardalen och Södertörn.

Norröver ser det ut som att varningarna kommer begränsas till Jämtlands län.

Under onsdagen väntas lågtrycket ge upphov till mycket hårda vindbyar över Öland och Gotland i nordostvinden. Utmed kusterna på Öarna och även Sörmlands och Östgötakusten upp mot storm i vindbyarna i kombination med snöfall. Till detta rör sig även regn in över västra och södra Götaland. Under dagen risk ishalka vid regn på frusna vägar.

Till havs väntar vi kulingvindar på många farvatten. Pålandsvindar längs ostkusten medför att vattenståndet längs södra Bottenhavskusten, Svealands kusten samt längs Götalands ostkust stiger. Ökande vindar i samband med kall luft gör att risken för nedisning av fartyg ökar på Bottniska viken och delar av Östersjön.