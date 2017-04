Storsatsning på renovering av husfasader i Ronna: "En helt nödvändig upprustning"

Totalt kommer 14 höghus renoveras och få nytt utseende. Enligt fastighetsbolaget Carnegie som ligger bakom satsningen ingår förutom ny färg på fasaden även ny tilläggsisolering för energieffektivisering. Dessutom renoveras balkonger med nya räcken, stärkta takavlopp, nya tak samt nya entrédörrar och skärmtak .

– Det är väldigt spännande och nödvändigt att göra denna satsning i Ronna och Fornhöjden. Vi har som policy att upprusta den tekniska miljön i alla de miljonprogramsområden där vi äger fastigheter. Det ska bli som nytt, säger Ulf Nilsson, VD på D. Carnegie & Co AB i ett pressmeddelande.

Tidigare har Carnegie, som specialiserat sig på förvaltning och renovering av fastigheter i miljonprogramsområden, även satsat på renoveringar i Fornhöjden, vilket LT berättat om.

– Vår ambition är att fasader och utemiljöer ska bli som nya när vi är klara i alla områden där vi äger fastigheter, säger Ulf Nilsson.

Fakta: Carnegie & Co

D. Carnegie& Co är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att äga ochförvalta fastighetsbestånd med en successiv upprustning av lägenheter i sambandmed den naturliga omsättningen av hyresgäster. Detta kan ske snabbt ochkostnadseffektivt tack vare bolagets renoveringsmetod, som bl a innebär attingen evakuering behöver ske. Bolaget skapar även betydande värden genom attutveckla byggrätter i befintliga bestånd. Marknadsvärdet för bolagetsfastigheter uppgick per 31 december 2016 till drygt 16 998 MSEK. Det totalahyresvärdet uppgick per 31 december 2016 till 1 379 MSEK årligen.Uthyrningsgraden är hög med obefintlig vakans. D. Carnegie & Co är noteratvid Nasdaq Stockholm.