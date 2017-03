Stor risk för gräsbränder – "Man ska vara väldigt försiktig med att elda"

Varningen skickades ut klockan 03.48 på måndagen och man meddelar att risken för gräsbränder är stor under måndag eftermiddag. Meddelandet rör Stockholms län utom Roslagskusten.

Och området kring Södertälje är inget undantag.

– Det är väldigt torrt, säger Anders Hägglund, operativ chef på larmcentralen.

Han manar till stor försiktighet.

Man ska var avälidgt försiktig med att elda, säger han och berättar att bara lite blåst gör att eldar som en privatperson tror sig ha kontroll över lätt kan sprida sig och kräva utryckning av räddningstjänsten.

Är det något mer man kan göra som privatperson i det här läget?

– Nej, att inte elda är det som gäller, säger Anders Hägglund.

Väderläget i landet just nu är att under måndagen ökar nordvästvinden åter till hård eller mycket hård i fjällen. Öster om fjällkedjan i stora delar av Norrland finns risk för mycket hårda vindbyar, 21-23 meter per sekund.

Därtill finns det under måndagen en klass 1-varning för snöfall i gränsområdena mellan Västerbottens och Norrbottens kustland, samt i mellersta delen av Lappland. Det torra vädret i södra Sverige gör att gräsbrandfaran är fortsatt stor i södra Sverige. Till havs råder kulingvarning på delar av de östra farvattnen.