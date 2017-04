Stor ökning av vargspaningar – men det är svårt att bekräfta om det verkligen är vargar

LT har tidigare skrivit om att Mölnbotrakten kan ha blivit ett vargrevir.

– Vi har kunnat bekräfta närvaron av tre vargar under vintern, säger Tomas Meijer, samordnare för viltgruppen på länsstyrelsen.

Mycket talar för att det är valparna till det vargpar som etablerade sig i området 2014. Sedan dess har antalet vargobservationer ökat markant, enligt siffror från länsstyrelsens rapportsida för rovdjursobservationer. Tiken är skjuten och hanen försvunnen, men valparna ser ut att ha stannar kvar.

– De lär vara två till tre år gamla, troligtvis födda 2015, berättar Tomas Meijer.

Hittills i år har elva vargobservationer inrapporterats, att jämföra med en under samma period 2013. Även LT får in allt fler tips. Järnabon Roland Eriksson berättar att han såg en varg utanför sin bostad under torsdagsmorgonen. Tidigare i år har det bekräftats att varg rört sig i skogen runtomkring.

– Jag gick fram till fönstret och tänkte vad i allsin dar, en jätteschäfer utan koppel och någon människa i närheten. När den var på 20 meters avstånd insåg jag att det var en varg, säger Roland Eriksson.

Ett hundratal meter från hans hem ligger en förskola, dit vargen ska ha rört sig.

– Det första jag gjorde var att gå och prata med personalen. Det finns barn som kommer till och från skolan, så var observanta.

Även om allmänheten tror sig ha sett fler vargar denna vår, har ingen observation kunnat kvalitetssäkras av länsstyrelsen. En anledning kan vara tövädret, berättar Tomas Meijer.

– Vi har svårt att kvalitetssäkra när det inte finns någon snö. För att kunna bekräfta en observation behöver vi se spår i snön eller hitta spillning.

Alternativet är att den som rapporterar har tagit en bild, men eftersom man sällan kommer nära vargen kan det vara svårt att utesluta andra större hunddjur. Dessutom går det i vissa fall inte att särskilja vargspår från hundspår, enligt länsstyrelsen.