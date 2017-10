Stadsbiblioteket håller stängt efter översvämning – tvingas slänga böcker

"Stadsbiblioteket måste hålla stängt i dag söndag 8e oktober på grund av översvämning. Vi hoppas kunna ha öppet som vanligt i morgon", skriver biblioteket på sin Instagram-sida.

Risken finns att en hel del böcker måste slängas och nya köpas in som en följd av översvämningen.

"Oh noes! Vattenläcka på biblioteket! Romaner är de som är värst drabbat just nu, så mycket kommer behövas köpa in på nytt. Vi ber er ha tålamod om boken du letar efter är borttagen", skriver biblioteket på sin Instagram-sida.

►Bibliotekets egen video från översvämningen, som publicerats på Södertälje stadsbiblioteks Facebook-sida:

Från bibliotekets Instagram-konto: