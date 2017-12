SSK samlar in pengar till LT-klappen: "Viktigt att använda vårt engagemang till något gott"

Innanför dörrarna står svenska kyrkan, frälsningsarmén och pingstkyrkan och skramlar med sina bössor för de som vill skänka pengar för de barn i Södertälje som behöver det mest. En liten bit längre in står klubbdirektör Mats Pernhem och delar ut glögg och pepparkakor tillsammans med ordförande Catharina Elmsäter-Svärd.

– För oss är det jätteviktigt att använda det engagemang som finns för föreningen till något gott, säger Mats Pernhem och fortsätter:

– Föreningen är en mötesplats för många människor och för oss är det roligt att kunna jobba tillsammans med kyrkan för att hjälpa de som är mer utsatta och inte har det lika bra ekonomiskt.

Han berättar att det i år är minst sjätte året som klubben är med och samlar in pengar till julkassen och LT-klappen.

– Vi anordnar olika insamlingar under året, men julen är en tid för omtanke och därför har vi valt att satsa på det här också.

En bit innanför entrén sitter spelarna Sebastian Höglund och Alexander Sahlin som tomte och tomtenisse. De tar emot gåvor till insamlingen av SSK-fansen.

– Jag tycker det är bra att klubben ställer upp för utsatta barn i Södertälje, det är en bra grej, säger Höglund.

Har ni någon målsättning på hur mycket pengar ni ska få ihop ikväll?

– Inte vad jag vet. Alla bidrag räknas och det är det viktigaste, att visa att alla kan göra något.

Mildred Färjsjö var på plats och skramlade för Frälsningsarmén. Hon visar upp en bössa fylld med sedlar och berättar att besökarna varit mycket givmilda.

– Att vi åker ut i idrottssammanhang som det här gör att vi kommer i kontakt med människor som kanske inte stött på oss annars. Så det är roligt att vara här, säger hon.

Nu är det endast en vecka kvar att bidra för att se till att fler familjer kan få ordentlig mat till jul. Den 15 december är sista datum att skicka in pengar till LT-klappen och Julkassen.

Så kan du bidra till LT-klappen och Julkassen:

Lättaste sättet att bidra är att sätta in pengar på kontot eller skicka in via appen Swish. I second hand-butiken Gåvorna på Mälargatan 4 kan man även lämna in pengar kontant eller med kort.

LT-klappen:

BG 189-6034

Swish: 123 287 33 21

Valfritt belopp. Ange "LT-klappen" på inbetalningen.

Julkassen:

BG 646-3152

Swish: 123 156 28 34

250kr/kasse. Skriv "Julkassen" och företagets namn på inbetalningen.

Insamling pågår:

Till och med 15 december

Företag och privatpersoner kan skicka till båda insamlingarna.

Läs mer: "Julkassen och LT-klappen slog nytt rekord" (2016)

Läs mer: "LT-klappen och Julkassen behöver fler bidrag för att ge behövande en bättre jul"

Läs mer: "Ett anständigt julbord" - nu startar insamlingen till Julkassen och LT-klappen"

Läs mer: "Södertäljekändisar är med i LT-klappen"

Läs mer: "LT-klappen: Nu startar insamlingen"