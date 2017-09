Södertälje generösare mot fritidsgårdar än andra kommuner

Södertälje kommun lägger 268 kronor per invånare på fritidsgårdar enligt statistik från Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) och Statistiska centralbyrån (SCB) som Nyhetsbyrån Siren sammanställt. I genomsnitt bland kommuner i Sverige satsas 242 kronor per invånare på fritidsgårdarnas verksamhet. I Nykvarn är den siffran lägre, 204 kronor per invånare.

– Det var ett tag sedan fritidsgårdar var på ropet på den kommunalpolitiska agendan, säger Torbjörn Forkby, docent i socialt arbete vid Göteborgs universitet till nyhetsbyrån Siren.

Mest pengar att röra sig med har ungdomsverksamheten i Tibro i Västra götalands län, 520 kronor per invånare. Det finns också tio svenska kommuner som inte lägger en krona på fritidsgårdar.

– Aktuella frågor när det gäller den här verksamheten är kvaliteten. Bakgrunden är att det är osäkert i vilken mån fritidsgårdar är positiva för unga generellt. Den andra delen handlar om delaktighet. En del kommuner har särskilda potter för unga att söka medel från, säger Torbjörn Forkby.

