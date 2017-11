Snabbaste prisfallet sedan finanskrisen – så drabbas Södertälje

Den senaste månaden har svenska bostadsrättspriser sjunkit med minus en procent och villapriserna har stått stilla. Det visar den rapport som släpptes av Svensk Mäklarstatistik på tisdagen. I Södertälje har bostadsrättspriserna sjunkit med två procent de senaste tre månaderna och på villor med minus en procent.

Priserna på bostadsmarknaden har inte svalnat så här snabbt sedan finanskrisen 2008 skriver Dagens Industri. ”Slut på snabba budgivningar och rekordpriser” kommentarer Länsförsäkringar Fastighetsförmedling månadens uppgifter från Svensk Mäklarstatistik.

Sett över det senaste året har bostadspriserna ökat i en betydligt mer blygsam takt jämfört med tidigare. I riket är prisutvecklingen plus fyra procent för bostadsrätter, i Södertälje plus fem procent, och plus sju procent för villor, i Södertälje plus tre procent..

I Sverige säljs 4 av 10 lägenheter i Stockholmsområdet. Det är också här som marknaden svalnat mest. I centrala Stockholm registrerar Svensk Mäklarstatistik en nedgång på minus två procent.

– Det är nu tydligt att bostadsmarknaden gått in i en ny fas med prisnedgångar även om regionala skillnader finns. Orsakerna till avmattningen är flera, bland annat har den ökande nyproduktionen skapat ett ökat utbud utan att efterfrågan ökat i samma grad, säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.

Samtidigt betonar han att det här ska ses mot en bakgrund där priserna stadigt gått uppåt under flera år. De senaste tre åren har bostadsrättspriserna i Sverige ökat med 31 procent, och på fem år med 57 procent. Även villapriserna har ökat med 47 procent på fem år.

