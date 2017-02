SMHI:s vädervarning efter morgonens busskaos – nu kommer mer snö och halkiga vägar

Den snö som drog in över Södertälje och Stockholm under natten mot tisdagen orsakade flera olyckor i länet och medförde även att busstrafiken drogs med förseningar. Under den kommande natten väntas än mer snö och minusgrader. Något som Forecas meteorolog Nitzan Cohen varnade för kunde medföra halka på vägarna.

Under eftermiddagen gick SMHI ut med en klass 1-varning för det kommande snöfallet i länet.

" Från tidigt på onsdag snöfall eller blötsnö som kan ge 5-10 cm under dagen. Dessutom blåsigt med sydlig vind. Definition för Varning klass 1 snöfall: Snöfall där det väntas 5 mm eller mer (i smält form) inom 6 timmar. Risk för halka på vägar", skriver institutet på sin hemsida.

Läs också: Förseningar i busstrafiken efter nattens och morgonens snöfall – mer snö att vänta under natten

Läs också: Vändande bil i kön på väg 57 tvingade lastbil ner i diket