SL föreslog taxi när pendeltåget ställdes in – skola tvingades avblåsa barnens utflykt

– Det här är en stor besvikelse, säger Isabell Flygare, lärare vid Mariaskolan i Järna. Hon var själv delaktig i planeringen av utflykten och säger att hon är förvånad över SL:s hantering av händelsen.

Södertälje kommun hade erbjudit kommunens skolor att ta del av en gratisvisning av filmen "Little Wing", och eleverna vid Mariaskolan hade länge sett fram emot besöket. Isabell Flygare gick under måndagsmorgonen in på SL-appen för att försäkra sig om att pendeltågen gick som de skulle och såg då att det tåg som skolan skulle åka med hade ställts in.– Då blev jag stressad och ringde kundtjänst som sa att nästa tåg skulle gå först när filmen hade satt igång. Vi hade ju barn från Södertälje och runtom stan som var på väg till biografen, säger hon.Järna-läraren kontaktade då SL:s kundtjänst och bad dem att sätta in ersättningsbussar.

– De sa att det inte gick att ordna, istället föreslog man att skolan skulle boka taxibilar till alla barn och lägga ut för den kostnaden själv, säger hon.

Isabell Flygare är besviken på trafikbolaget och menar att kranskommunernas skolor är extra utsatta när det gäller plötsliga förändringar i lokaltrafiken.

– Det är problematiskt om vi inte kan planera vår verksamhet för att vi inte kan lita på trafiken, säger hon.

Enligt Claes Keisu, kommunikatör vid SL:s presstjänst, går det aldrig att förutspå hur ersättningstrafiken ska se ut.– De som jobbar med ersättningsbussarna vet ju inte vilka det är som står och väntar. I normala fall sänder man ut bussar direkt, men det går inte heller att säga hur lång tid det tar innan de är på plats. Det var väldigt tråkigt att det blev såhär, säger han.