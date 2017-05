Sjuksköterska stal och använde narkotika på jobbet

En sjuksköterska på Södertälje sjukhus åtalas misstänkt för grov stöld och ringa narkotikabrott.

Under perioden oktober 2014–oktober 2015 ska sjuksköterskan vid ett stort antal tillfällen, under minst 33 arbetspass, ha stulit narkotikaklassade läkemedel, exempelvis oxycontin och morfin, för eget bruk. Sjuksköterskan ska ha intagit narkotikan under arbetstid.

Eftersom sjuksköterskan systematiskt har tagit medicinerna och har svikit arbetsgivarens förtroende rubriceras stölden som grov.

Sjuksköterskan har erkänt brott.

