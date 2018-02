Sena tåg till och från Södertälje efter tidigare signalfel

Detta efter ett signalfel som berörde Södertälje Syd övre, det vill säga all tågtrafik på Grödingebanan. SL:s pendeltågstrafik påverkades alltså inte.

Inledningsvis stoppades tågtrafiken vilket ledde till stora förseningar för all fjärr- och regionaltågstågtrafik till och från Stockholm söderifrån. Efter en stund kom man igång och kunde leda om trafiken via Södertälje Hamn och Östertälje via pendeltågssträckningen.

Strax före 12.30 hade signalreparatörer kunnat åtgärda felet. Dock kunde man räkna med följdförseningar och inställda tåg även under delar av torsdagseftermiddagen.

Här kan du se Trafikverkets information för Södertälje Syd övre.