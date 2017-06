Scania vann pris för uppkopplade fordon

Priset delades ut på onsdagen under konferensen TU-Automotive Detroit i USA som samlar de främsta företagen inom innovation, teknik och kommersialisering av uppkopplade fordon.

Under konferensen delades det ut priser till både nystartade och redan etablerade företag och priset OEM of the Year anses vara det finaste priset som stod högst på allas önskelistor.

Scania prisades för dess kultur och medverkan till att öppna stängda dörrar inom industrin. Juryn ansåg också att Scania har visat upp ett mycket innovativt tankesätt. Dessutom pekade juryn på Scanias intressanta användning av telematik via flera ekosystem, skriver företaget i ett pressmeddelande.

– Scania har ett starkt engagemang kring innovation och kommersialisering av uppkopplade lösningar. Vi var först i fordonsindustrin att bygga in uppkoppling som en standardfunktion i våra fordon och uppkopplade lösningar är sedan många år en viktig del av vårt kunderbjudande. Nu arbetar vi intensivt för att hjälpa våra kunder att digitalisera sin verksamhet. Drivkraften är att digitalisering och uppkoppling är grundläggande i skiftet mot hållbara transporter, säger Mattias Lundholm, Vice President, Connected Services and Solutions på Scania i pressmeddelandet.