Så många Södertäljebor går regelbundet i kyrkan på söndagar

Enligt statistiken bor landets flitigaste söndagsgudstjänstbesökare i Vadstena där man gör drygt 1 350 besök om året per tusen invånare.

På andra orter går betydligt färre i kyrkan. I Södertälje kommun görs det 10 862 besök på söndagsgudstjänster per år, vilket motsvarar 115 besök per tusen invånare. I Nykvarn görs årligen 1 197 kyrkobesök på söndagarna, vilket också motsvarar 115 besök per tusen invånare.

De trognaste kyrkobesökarna i Stockholm län, enligt statistiken, är invånarna i Nynäshamn som årligen gör 208 besök på söndagsgudstjänster per tusen invånare. Minst antal kyrkobesök i länet sker i Botkyrka, där det görs nio besök per tusen invånare och år.

– Vi ser tydliga skillnader i gudstjänstfirande. Det är vanligare i södra Sverige än i Norrland. Det är även lågt i storstadsområdena och Mälardalen. Det mönstret har funnits länge, säger Pernilla Jonsson, chef för analysenheten på Svenska kyrkan, till Nyhetsbyrån Siren.

Statistiken som har tagits fram visar antal besök på den traditionella högmässan på söndag förmiddag i kyrkan per kommun. Den redovisar inte kyrkobesök eller högmässor som firas någon annan dag i veckan.

– När det gäller söndagsgudstjänster så minskar besöken, och det har de gjort under lång tid. Men de är fortfarande vanliga på landsbygd och i mindre orter, säger Pernilla Jonsson.