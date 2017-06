Så blir vädret på nationaldagen – och resten av veckan

– Nationaldagen i Södertälje kan bli riktigt fin med stora solchanser och temperaturer runt 20 grader, säger Erik Rindeskär, meteorolog på vädertjänsten Foreca.

Resten av veckan kommer att bli ostadig med regnområden som drar in söderifrån. Temperaturen kommer att hålla sig rut knappa 15 grader.

Det kan komma en hel del regn under veckan, 30-50 millimeter, men temperaturen kommer att vara normal för årstiden.

– Även under kommande helg blir det ostadig väder med temperaturen runt 15 grader.Eventuellt kan det bli lite varmare under söndagen, men det är just nu osäkert, säger Erik Rindeskär.