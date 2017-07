Sa att han fått jobb på Scania – nu döms hotellbedragaren till fängelse

Följetongen om den brasilianska hotellbedragaren har fått sitt slut. Södertälje tingsrätt dömde under torsdagen den 28-årige mannen till fängelse i åtta månader för grovt bedrägeri. Han ska dessutom betala skadestånd till samtliga 41 hotell han bott på gratis under sin niomånadsturné. Totalt handlar det om en kvarts miljon kronor för både boende och tjänster som han utnyttjade innan han greps i maj på Scandic i Södertälje.

LT har gått igenom domen på det spektakulära brottet med en man som lyckats undgå att betala på hotellvistelser ända från augusti förra året till maj i år. Tillvägagångssättet är snarlika varje gång. Nedan följer både mannens och receptionisternas versioner från de tre sista hotellvistelserna, alla i Södertälje.

Quality Hotel Park 6–11 april 2017. Skuld: 5950 kronor

28-åringen: Jag bokade hotellet via booking.com. Betalning skedde i samband med bokningen, som jag fick en bekräftelse på. Vad jag minns hade pengarna också dragits från kontot. När jag checkade in identifierade jag mig och personalen nämnde ingenting om betalning, inte heller dagen efter.

Receptionisten: Han checkade in på hotellet men hade inte pengar på kortet och frågade då om han kunde betala senare, för ingenting var betalt i förväg. Men kvällen innan utcheckning hade han fortfarande inte betalat så jag ringde till honom och bad honom komma ner och göra det. Han sa att han skulle komma alldeles strax, men dagen efter fick jag veta av nattpersonalen att han aldrig kommit ner. Vi försökte debitera kortet var registrerat vid bokningen, men det fanns inga pengar på det.

Misstänkte hotellbedragaren i rätten: "Jag hade fått jobb på Scania och skulle betala"

Scandic Skogshöjd 1–6 maj 2017. Skuld: 6045 kronor

28-åringen: Jag bokade hotellet på nätet, men det är inte mina kontaktuppgifter som syns i bokningen. Eftersom jag fick en bokningsbekräftelse så trodde jag att det var betalt och klart. Jag kom till Södertälje för att börja arbeta på Scania, men när jag såg på kartan att Scandic Södertälje låg närmare Scania så bokade jag om det och bytte hotell.

Receptionisten: När han checkade in frågade jag honom hur han ville betala och då frågade han om att få komma ner och betala senare under eftermiddagen. Men när det var dags för utcheckning hade vi inte fått någon betalning och när städerskan gick upp på hans rum var det tomt. Dagen efter såg vi att han hade checkat in på Scandic Södertälje och tidigare på Quality Hotel Park där han smitit från betalningen. Det gick inte att debitera hans kort och när vi ringde honom hamnade hos en italiensk man som inte hade något med saken att göra.

Scandic Södertälje 5–7 maj 2017. Skuld: 1642 kronor

28-åringen: Jag bokade som vanligt på nätet men kontaktuppgifterna är inte mina. Min tanke var att betala på plats med kontakter dagen efter jag checkade in och personalen sa att det gick bra. Men på söndagen grep polisen mig när jag precis hade ätit frukost. Jag var på väg att åka till Stockholm men skulle komma tillbaka på kvällen, för på måndag skulle jag börja mitt nya jobb på Scania. Om jag trodde att jag hade begått något brott hade jag ju inte stannat kvar i Sverige.

Receptionisten: Dagen efter att han checkat in hos oss fick vi mejl från Scandic Skogshöjd om att samma person hade smitit från dem utan att betala. Vi kände igen hans namn och tittade på övervakningsfilmer för att känna igen honom om han kom förbi receptionen. Han pratade bra engelska och visste mycket väl att han skulle betala. Sen såg vi honom på söndagen när han var på väg till frukosten. När han förstod att vi letade efter honom försökte han gå ut genom en annan dörr, men den var låst. Vi hade ringt polisen som kom precis när han var på väg ut på parkeringen, så jag pekade ut honom för polisen som grep honom. När vi sedan kollade på hans rum var det helt tomt på saker och han hade bara med sig en ryggsäck. När vi försökte dra pengar på hans kort var det tomt på pengar.

Tingsrätten i Södertälje gick helt på åklagarens linje och köpte inte 28-åringens historier. "I en stor majoritet av fallen har det rört sig om samma tillvägagångssätt, gästen har vid ankomst uppgett att hans bagage är försenat och att han därför inte kan betala med en gång, och har sedan lämnat hotellet utan att betala" skriver man i domen. Men förutom vittnen finns det även flera bevis som talar emot mannen. Bland annat hittades ett USB-minne i 28-åringens väska med 37 olika vistelser i olika namn som stämmer överrens med vad hotellen uppgett. På minnet hittades även falska passbilder och i 28-åringens telefon fanns GPS-positioner som knöt honom till flera hotell och platser i Stockholm.

Mannen kommer nu att fortsatt sitta häktad i väntan på att domen på åtta månaders fängelse vinner laga kraft.

