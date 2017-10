Rekordmånga loggar in för att läsa Plus-artiklarna på LT.se

Normalt får LT 65 nya kunder per vecka i snitt. Men stora händelser som det dramatiska rånet på Nygatan i fredags lockar förstås fler att ta del av tidningens nyheter.

– LT slog två rekord förra veckan. Först är det den högsta notering på inloggade kunder och sedan är det LT:s högsta TV-siffror sedan vi lanserade plus. Livesändningen från rånet på Nygatan sågs av drygt 3000 tittare medan sändningen pågick, säger Erik Sjölander, deskchef hos LT.

För nästan ett år sedan började LT ta betalt för sin journalistik på nätet. För att läsa de så kallade plusartiklarna krävs att du är prenumerant och kan logga in på LT.se. Men alla artiklar kostar inte. Snabba nyheter bevakas av redaktionen minut för minut och artiklarna skrivs nästan i samma stund som nyheten uppstår. Dessa är gratis.

Men så fort en reporter lägger ned extra möda på sin journalistik kostar den att läsa. När reportern gör intervjuer, träffar intervjupersoner eller besöker platser, fotograferar och filmar skapas ett mervärde och artikeln märks därför med plus [+] och blir exklusiv för tidningens trogna kunder.

Aldrig tidigare har så många av LT:s trogna läsare varit inloggade på LT.se som under förra veckan.

– Det var över 2 300 inloggade läsare per dag under förra veckan. Det är en ökning med 200 jämfört med det tidigare rekordet, säger Erik Sjölander.

Vad var det som gjorde att rekordet slogs just förra veckan?

– Det var det dramatiska rånet på Nygatan till stor del. Om man tittar på vilken plus-artikel som lästes mest under den veckan var det "Se vittnets film som skildrar hela rånet på Nygatan". Även artikeln "S-profilen slängde kettlebell på rånarbilen" hade hög plusläsning.

– Det här visar att vi är den primära nyhetskällan i Södertälje och att vi har läsarnas förtroende när det händer stora grejer. Plus är en viktig del av bevakningen när det händer något stort.

Många klagar på att det numera kostar pengar. Varför är det viktigt med Plus?

– Plus är viktigt för att vi ska få möjlighet att göra just den här typen av bevakningar. Vi måste ha både utrustning och personal för att kunna göra de bra bevakningar som bevisligen läsarna också efterfrågar. Plus är en garant för att vi ska kunna fortsätta med det även i framtiden, säger Erik Sjölander.

