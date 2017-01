Plus är ett plus för vår publik

Som alla vet är tidningsbranschen under stor förändring, detta till följd av det snabbt förändrade mediebeteendet. Man brukar prata om den digitala revolutionen, men det är ingenting mot den mobila revolutionen. Sedan smarta mobiltelefoner lanserades för ett antal år sedan har den redan snabba förändringen accelererat. I dag använder många sin mobiltelefon till i princip allting, förutom att kommunicera via den. Mobiltelefonen används som klocka och väckare. Bankaffärer och inköp görs via telefonen och vi lyssnar också på radio, ser på tv och konsumerar nyheter via den.

När det sker så stora förändringar bland våra kunder är det nödvändigt att vi som medieföretag också ständigt förändras, detta i takt med vår omvärld och med ständigt fokus på vår publik.

Det brukar ofta pratas om tidningskrisen eller mediekrisen. Faktum är att det inte är journalistiken som är i kris. Den statistik vi ständigt följer visar att LT har läsare i alla ålderskategorier. Däremot har den gamla affärsmodellen, som helt och hållet bygger på tidningsutgivning, problem. Dessa problem är en följd avatt många numera konsumerar nyheter på ett nytt sätt.

Vår ständiga ambition är att ge publiken det bästa, oavsett vilken kanal den föredrar att konsumera våra nyheter i. De som främst uppskattar tidningen och e-tidningen, som är en kopia av papperstidningen och kan läsas via LT.se, ska fortsatt ha en läsvärd tidning. Samtidigt utvecklar vi också ständigt våra digitala kanaler och satsar inte minst mycket på livesänd tv. I veckan har vi till exempel haft väl tittad livesänd tv om den dramatiska ökningen av bilbränder i Södertälje och livesänt med kommunens parkeringschef om problemen med felparkerade fordon.

Från och med nu kommer du att se plusmärkta artiklar på LT.se. För att läsa de artiklar som är markerade med ett plus behöver du vara prenumerant, antingen på papperstidningen eller digitalt. Våra olika nyhetspaket, Komplett, Helg, Digital ger automatiskt tillgång till det plusmärkta materialet. De som endast är intresserade av vår sajt och nyhetsapp kan däremot teckna vårt nylanserade nyhetspaket Plus. För endast 1 kr första månaden får man då fri tillgång till allt plusmärkt material på sajten och i appen.

När det gäller tidningsföretagens haltande affärsmodell brukar en del ifrågasätta varför inte tidningarna tog betalt digitalt redan i Internets tidiga dagar. Det är en berättigad fråga, men faktum är att marknaden såg helt annorlunda ut då. Under mitten av 90-talet var inte många beredda att betala för digitala tjänster. Detta har ändrats under de senare åren, vilket inte minst den statliga medieutredning som nyligen presenterades visar. I den har en medborgarundersökning gjorts. Den visar att ungefär hälften av de tillfrågade är beredda att betala för kvalitativa nyheter. Det är glädjande.

Kvalitativ journalistik är oerhört viktig i ett demokratiskt samhälle, men den kostar också pengar och måste finansieras – oavsett om den publiceras digitalt eller i en tidning.

Även om vi nu inför plus kommer inte allt material på LT.se att ligga bakom plus. Vi kommer i regel fortsatt att ha snabba nyheter som olyckor och brott öppna. Ledare-, debatt- och insändarmaterialet kommer också att vara öppet, liksom en stor del av vår live-tv. Det som ligger bakom plus är den journalistik du endast kan finnas hos oss, den genomarbetade och trovärdiga journalistik som är så viktig och som gör skillnad i ett demokratiskt samhälle.

Nu inleds en ny era i vår långa historia. Plusmärkningen är ett plus för våra kunder. Vi breddar vår prenumerationsform och fortsätter att förändras för våra kunders bästa.