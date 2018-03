Partikelhalterna i Södertälje ökar – trots åtgärder mot luftföroreningarna

Förra året arbetade Södertälje kommun med att minska luftföroreningarna på och nära Turingegatan där partikelhalterna länge varit höga.

Partikelhalternas medelvärde får inte överskrida 50 mikrogram per kubikmeter under fler än 35 dygn på ett år, enligt EU:s direktiv. 2016 överskred partiklarna på Turingegatan maxvärdet under 25 dygn och förra året överskeds värdet 30 dygn, rapporterar SVT Södertälje.

– Vi tittar inte på om det ökar, vi tittar på om vi överskrider 35 gånger. Allt under 35 gånger är bra, säger Anders Eklind på stadsmiljökontoret i Södertälje kommun till SVT.

I fjol testade kommunen att blöta ner vägarna med en saltlösning så att damm och partiklar inte skulle kunna spridas så lätt i luften. Trots det ökade alltså antal dagar med överskridna gränsvärden.

– Normalt sett brukar mars och april ha högre värden än februari, men 2017 var det tvärt om, så då finns det en liten indikation på att det här kan fungera, säger Anders Eklind till SVT.

13 gånger under mars och april testade kommunen dammbindningarna. Man tog även hjälp av en meteorolog. Eklind påpekar att partikelhalterna inte enbart av styrs av trafiken. Vädret styr också.

– När det är torrt sprids partiklarna lättare, så meteorologen använde algoritmer för att räkna ut när det skulle vara minst luftfuktighet till exempel, men det här var ju första gången vi testade dammbindningarna, så vi ska fortsätta utveckla metoden.