Över 60 000 har skänkts till Julkassen och LT-klappen: "Det är ett bra sätt att kunna hjälpa"

Det företag som bidragit mest är AB Elmsäters och ägaren Catharina Elmsäter-Svärd. I många år har hon som privatperson på olika sätt bidragit till en bättre jul för de som inte har samma förutsättningar som henne själv.

– I början av 90-talet samlade jag julklappar i kommunfullmäktige, eller kontanter som lämnades till härberget Ria. Jag brukade köpa underkläder och hygienartiklar som Gåvorna (Svenska kyrkans second handsbutik, reds anm.) kan ha för dem som har behov av nattlogi. På julafton har jag även hjälpt till som volontär i Sankta Ragnhildsgården med julbord.

Julkassen och LT-klappen brukade hon skänka till som privatperson, men på senare år även som egenföretagare.

– Det civila och ideella samhället fyller en viktig roll. Om mitt lilla företag kan göra en insats, borde fler kunna göra detsamma. Många bäckar små kan göra stor skillnad för många.

Catharina Elmsäter-Svärd ska själv fira jul i Enhörna med familj, släkt och vänner.

På andra plats hittar vi Norrlöts handelsträdgård, som också ligger i Enhörna.

– Vi skänker pengar eftersom det har med vår grundinställning till livet att göra. Att hjälpa människor som har det svårt, när man själv sitter med ett dukat bord och tak över huvudet, säger ägaren Ann-Charlotte Sevén. Vi har bidragit varje år de åren som LT har varit med och uppmärksammat det här.

Hur ska du själv fira?

– Vi har öppet i butiken som vanligt på jul och när vi stängt firar vi med familjen. Så mycket mer än det orkar vi inte med, säger Ann-Charlotte Sevén.

På tredje plats ligger Ekonomihuset Södertälje AB.

– Vi har bidragit på det här sättet i flera år nu, och tycker att det är ett bra sätt att kunna hjälpa till eftersom vi vet att det kommer till rätt personer på ett bra sätt. Vi försöker göra vad vi kan för att bidra, och det här är ett väldigt bra sätt tycker jag, säger Erja Himmerfält.

Själv ska Erja Himmerfält fira jul hemma hos sina föräldrar där hon träffar resten av familjen för att umgås och ta det lugnt.

Företagen som bidragit mest:

AB Elmsäters

Norrlöts Handelsträdgård AB

Ekonomihuset Södertälje AB

Mittmedia AB/Länstidningen

AB Westerbergeffekten

Lönnebring Kommunikation AB

Sandtorps gård och entreprenad

Datahjälpen Kjell Morén AB

Strömsta Bygg

Södertälje Inner-Wheel Club

Högstorps Gård Enhörna

Pizzafilm

ALS datautbildning

Så kan du bidra till LT-klappen och Julkassen:

Lättaste sättet att bidra är att sätta in pengar på kontot eller skicka in via appen Swish. I second hand-butiken Gåvorna på Mälargatan 4 kan man även lämna in pengar kontant eller med kort.

LT-klappen:

BG 189-6034

Swish: 123 287 33 21

Valfritt belopp. Ange "LT-klappen" på inbetalningen.

Julkassen:

BG 646-3152

Swish: 123 156 28 34

250kr/kasse. Skriv "Julkassen" och företagets namn på inbetalningen.

Insamling pågår:

Lördag 11 november till och med 15 december

Företag och privatpersoner kan skicka till båda insamlingarna.