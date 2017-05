"Oklart, inkonsekvent och dåligt formulerat" – hård kritik mot förslaget om nytt miljö- och klimatprogram

LT har tidigare skrivit om det nya miljö- och klimatprogram som kommunens miljöstrateger just nu arbetar med. Planen går bland annat ut på att minska de 459700 ton koldioxid som årligen släpps ut i kommunen.

– Vi är en klimatkommun så vi vill extra mycket med vårt miljöprogram, sa miljöstrateg Ebba Jordelius tidigare till LT.

Planen fokuserar på vissa särskilda områden: mark och vatten, energi och klimat, bebyggelse och transporter samt konsumtion och beteende. Förslaget innebär också att kommunens egen organisation ska bli fossilbränslefri redan till 2020.

Men under remissrundan har förslaget mött en del hårt motstånd. Enhörna kommundelsnämnd avstyrker förslaget i dess nuvarande utformning, och föreslår att hållbarhetsutskottet tydliggör programmet. Liberalernas Kjell Westerberg tycker att förslaget är "oklart, inkonsekvent och dåligt formulerat".

– Ja, det är vad jag tycker. Det finns en del oklarheter. Det står till exempel att energiförbrukningen i kommunen ska minska med en procent per invånare, vilket är 95 000 procent per år. Det är ganska mycket. Om kommunikation står det vackert om kollektivtrafiken, men ingenting om bilar. På landsbygden är man beroende av att åka bil. Det kommer aldrig gå att bygga ut kollektivtrafiken så att man kan åka varifrån som helst. En tredje sak som jag kommer ihåg så här på rak arm är under rubriken attitydförändringar. Ni har skrivit om politiker och tjänstemän som städar på stan, men under rubriken attitydförändring står det ingenting om nedskräpning, säger Kjell Westerberg (L).

Kan man inte tillstyrka förslaget men med tillägg som tar upp det man vill förändra?

– Ja , det skulle man kunna göra om vi hade haft möjlighet att ägna tid åt detta. Vi fick väldigt kort tid på oss. Nämnden var enhällig.

Läs förslaget om nytt miljö- och klimatprogram här (skrolla ned till fjärde sidan i dokumentet).

Några av de övriga remissinstanserna tyckte så här:

Järna kommundelsnämnd tillstyrker programmet men med vissa tillägg. Nämnden menar att programmet bör lyfta förutsättningarna för ett miljö- och klimatsmart boende på landsbygden och man vill ha ett förtydligande angående hanteringen av utsläppen i Östersjön.

Även Hölö-Mörkö kommundelsnämnd tillstyrker förslaget med tillägg som bland annat tar upp vikten av att tydligare belysa utmaningarna med ett miljö- och klimatsmart boende på landet och betydelsen av fiberuppkoppling på landsbygden.

Kommunala pensionärsrådet ser positivt på förslaget och tycker att en utveckling av cykelvägar och laddstolpar för elbilar är extra angeläget.

Kommunala handikapprådet vill understryka vikten av tillgänglighet när det gäller kartläggning av naturområden, cykelstråk och kollektivtrafik.

Förslaget ska vara klart för hållbarhetsutskottet till juni. Därefter ska politikerna säga sitt.