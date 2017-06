Nya trafikregler i centrum från 1 juni ska skapa bättre miljö och ökad framkomlighet

För att minska fordonstrafiken, få ned bullernivåerna och utsläpp, öka framkomligheten och skapa en säkrare trafikmiljö ändrar nu kommunen på trafikreglerna i Södertälje centrum.

Förändringarna kommer att gälla från 1 juni på Saltsjögatan och Saltsjötorget, Järnagatan och Storgatan fram till Stora Torget, delar av tvärgatorna Badhusgatan, Nedre Torekällgatan/Ekdalsgatan, Rådhusgatan och Garvaregatan.

Det här är de nya reglerna

► Fordonstrafik blir förbjuden på natten mellan kl. 23.00 och 05.00 på Järnagatan, den del som är gångfartsområde mellan Saltsjögatan och Badhusgatan.

► Leveranser av varor och gods till butiker och restauranger och andra näringsidkare ska ske tidig morgon och förmiddag mellan kl. 06.00 och 11.00. Under övrig tid kan leveranser ske genom att fordonen använder något av de transportfar som finns i stadskärnan. Ett far finns under Kringlanhuset, ett under Lunagallerian, ett tredje finns för Åhlénsfastigheten och ett fjärde far finns till Telgehuset.

► Under övriga tider, det vill säga mellan kl. 11.00 och 23.00, får fordon köra på gåendes villkor, i gånghastighet på gångfartsområdet.

► På delar av området som är skyltat som gågata får inga andra fordon än cykel köra mellan kl. 11.00 och 23.00 – om dispens inte finns.

► Det kommer att vara stannandeförbud i området mellan kl. 11.00 och 06.00. Fordon med dispens får stanna.

Källa: Södertälje kommun

Om du är mantalsskriven på en adress som ligger inom området kan du söka dispens. Det gör man genom att vända sig till kommunens parkeringsenhet.