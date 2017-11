Nu ska årets #täljekärlek koras – här är de nominerade

Årets #täljekärlek ska koras och det är ni läsare som avgör vem som får ta emot priset. LTs redaktion har valt ut tre personer med stort hjärta och mycket kärlek för Södertälje som kandidater till priset som i år delas ut för tredje gången.

Nu har du möjlighet att rösta fram vinnaren. För att rösta skickar du ett mejl till: [email protected] med namnet på personen som får din röst tillsammans med dina kontaktuppgifter. Det finns även en talong i tidningen att fylla i och skicka in. Senast den 12 november vill vi ha din röst. Priset kommer att delas ut under Södertäljegalan på Snäckvikens restaurang den 17 november. Ta chansen att påverka!

Linda Färggren

Hon skapade Facebookgruppen ”Vi som gillar Södertälje” mitt i natten efter att hon tröttnat på alla påhopp på staden. I en intervju med LT har Linda Färggren tidigare sagt att Södertälje är "the place to be". Nu har gruppen 2 500 medlemmar och fortsätter växa. I den lyfter medlemmarna det positiva med Södertälje för att ge en mer nyanserad bild av staden.

Läs intervjun med Linda: Kvinnan bakom "Vi som gillar Södertälje"

Rasmus Steyner Randén

Sommaren 2015 gav Södertälje centrumförening Rasmus i uppdrag att göra en målning i Tullgränd. Under sommaren och hösten har målningen utsatts föråterkommande vandalisering, men Rasmus Steyner Randén har outtröttligt stått upp mot hatet genom att återskapa och förnya konstverket. Samtidigt har han genom sin konst spridit budskap om kärlek och empati.

Läs intervjun med Rasmus: Han målar kärlek och empati över skadegörelsen: "Alla kan välja att inte hata"

Linda Kumlin

Vad är det egentligen här i livet som är viktigt och vad är inte viktigt? Frågan ställde sig Linda Kumlin som berättar att hon började tänka i de här banorna i samband med att hon fick barn. Då kom hon på idén att starta upp förra årets insamlingsgalor till förmån för organisationen Välkommen hem som hjälper hemlösa och utsatta. Hon samlade några av Södertäljes största kulturprofiler och tillsammans ordnade de två direktsända insamlingar för att ge fler en bättre jul.

Läs intervjun med Linda: Med Önskelistan vill Linda Kumlin sätta fokus på alla de som har det svårt i samhället

Du har en vecka på dig att skicka in din röst. Vi vill ha den senast den 12 november.

