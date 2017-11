Nu börjar insamlingen till LT-klappen: Vi ser allt fler fattiga i Södertälje

Helen Lind Jaktlund är ansvarig för Pingstkyrkans sociala center, som på senaste tiden har ökat antalet öppetdagar i veckan till tre och som delar ut matkassar i samarbete med Willys en gång i veckan.

– Trots att jag har 250 personer på min lista och trots att vi delar ut 100 kassar mat i veckan, kommer det alltid några nya varje gång jag öppnar dörren, säger hon.

Ni har börjat anordna utdelningar så pass ofta och det kommer fortfarande nya varje gång. Det skulle man kunna tänka sig om det anordnades mer sällan. Vad tyder det på?

– Att behovet är så stort. Jag tror tyvärr att vi säkert missar väldigt många också, många som inte hittar hit men som ändå skulle behöva hjälp, säger hon.

Den gruppen man framför allt misstänker att man inte når ut till är ensamstående föräldrar som inte vågar sig dit. Det kan handla om stolthet, skam eller rädsla för att ta med sina barn till en plats med så blandad klientel.

De som kommer till sociala centret för att hämta ut matkassar är framför allt personer som har försörjningsstöd, eller personer med låga pensioner eller sjukpension.

– Jag är så gammal att jag inte trodde vi skulle behöva säga det här 2017. Förr var det ingen som tiggde. Det var enklare att leva på sin pension eller sitt försörjningsstöd. Det har skett stora samhällsförändringar som fattiggör Sverige på ett nytt sätt, säger Elisabeth Linde, diakon vid Södertälje församling.

– Det finns parallella spår i Södertälje. Det finns mycket som går jättebra här. Scania har nu 15 000 anställda (inräknat med konsulter, reds anm), långt ifrån alla bor visserligen i Södertälje. Många har det mycket bättre ekonomiskt idag än 15-20 år sedan. Men det är en parallell process, samtidigt är det många som har det mycket sämre idag än för 20 år sedan. Att samhället delas upp kan man se tydligt i Södertälje, fortsätter hon.

Andelen Södertäljebor som lever på försörjningsstöd en längre tid är stor, uppger Elisabeth Linde.

– Försörjningsstöd är skapat för att vara övergångsförsörjning mellan två ordinarie försörjningar, men så har det inte blivit och Södertälje har tyvärr något av ett informellt rekord i andelen hushåll som lever långvarigt på försörjningsstöd.

För den med försörjningsstöd blir julen extra tuff, inte bara på grund av de extra julkostnaderna. Därför behövs insamlingen till Julkassen och LT-klapparna.

– 40 veckor om året får barn normalt gratis skollunch, men inte under sommarlovet och jullovet, det får man inte heller något extra stöd för. Du kan ju tänka dig hur det är att ha tre tonårsgrabbar hemma utan gratis skollunch, det märks i plånboken, säger Elisabeth Linde.

– Vi ser också de med pensioner och sjukpension, som lever på gränsen. Normala månader kanske de klarar sig, men den månaden när något oförutsett händer, det kan vara tillräckligt för att pengarn inte ska räcka, fortsätter hon.

– Ska man behöva välja mellan skinkan eller en julklapp? Många har det så, det kan vara svårt för vissa att förstå. Eftersom jag ser inkomstuppgifter förstår jag hur de lever, det räcker med en tand som går sönder, fyller Helen Lind Jaktlund i.

Fram till förra årets insamling till LT-klappen togs fysiska julklappar emot, något man inte mäktar med logistiskt.

– Det var en väldigt god tanke av södertäljeborna som var väldigt generösa, men det var för avancerat jobb för oss att matcha ihop rätt paket med rätt person, det klarade vi inte av, säger Helen Lind Jaktlund.

LT-klapparna i form av presentkort kommer att delas ut till de som har barn.

– Så att föräldrarna själva får den stoltheten att köpa julklappar till sina barn, säger Helen Lind Jaktlund.

I år sker utdelningen på Pingstkyrkans sociala center. Kyrkorna räknar med att dela ut till ungefär 600-700 hushåll, där varje hushåll får två kassar var. Utdelningen sker 19 och 20 december med hjälp av volontärer och personal från Pingstkyrkan och Södertälje församling.

– Julkassen kostar 250 kronor, för LT-klappen kan man sätta in den summan man kan avstå. Vi tar gärna emot stora pengar, men om ett barn vill dela med sig av sin fickpeng så ger det också ett gott bidrag, säger Elisabeth Linde.

Vilka vill ni ska bidra?

– Vi och Länstidningen har tidigare år uppmanat företag att istället för att köpa julklappar till sina anställda, köpa julkassar till södertäljebor i behov, säger Elisabeth Linde.

Så kan du bidra till LT-klappen och Julkassen:

Lättaste sättet att bidra är att sätta in pengar på kontot eller skicka in via appen Swish. I second hand-butiken Gåvorna på Mälargatan 4 kan man även lämna in pengar kontant eller med kort.

LT-klappen:

BG 189-6034

Swish: 123 287 33 21

Valfritt belopp. Ange "LT-klappen" på inbetalningen.

Julkassen:

BG 646-3152

Swish: 123 156 28 34

250kr/kasse. Skriv "Julkassen" och företagets namn på inbetalningen.

Insamling pågår:

Lördag 11 november till och med 15 december

Företag och privatpersoner kan skicka till båda insamlingarna.