Nattens nyheter: Så var natten – och i dag väntas soligt väder

Polisen rapporterar om en natt utan allvarliga händelser. Det har inte heller kommit några larm om olyckor eller bränder.

Vädret klarnar upp. På dagen soligt och en temperatur omkring 5-7 grader.

Minst 26 döda efter masskjutning i Texas. Skytten gick in under under söndagsgudstjänsten i en kyrka utanför San Antonio och började skjuta. Enligt lokala medier har 26 personer dödats och 30 skadats.

