Nattens nyheter: Så var natten i Södertälje och Nykvarn

Lokalt:

Polisen rapporterar om en natt utan allvarliga händelser. Det har inte heller kommit några larm om olyckor eller bränder.

För Plus-kunder:

Väder:

Nattens regn drar bort under morgonen och det blir en mestadels mulen dag. Sent på kvällen drar nytt regn in. Temperatur 1-6 plusgrader och växlande vind.

Karta: Så är läget på vägarna

Sport:

Tipsa oss:

Följ oss på sociala medier:

