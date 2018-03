Nattens nyheter: Askkopp i lågor på altan – och bil med släp snurrade på E4

Lokalt:

Räddningstjänst och ambulans larmades till en singelolycka på E4 vid Hölö. En personbil med släp hade snurrat på vägen och blivit stående i fel körriktning.

Strax före midnatt fattade en askkopp eld på en altan i ett hus i Saltskog.

För Plus-kunder:

►Regeringens utredare vill begränsa rätten att välja eget boende – Boel Godner: ”Stort steg i rätt riktning”

►Pingtförsamling delar ut hundratals matkassar till behövande på påskafton

►Broschyren ”Om kriget kommer” skickas snart ut till alla hushåll: ”Människor behöver inse att det är allvar”

Väder:

Det blir en påskafton med växlande molnighet och med störst solchans under eftermiddagen. Temperatur mellan -4 under morgonen och +4 under dagen. Ostlig eller nordostlig vind.

Karta: Så är läget på vägarna

Dagens pollenrapport

Tipsa oss:

Har du ett nyhetstips, eller vill komma i kontakt med oss på redaktionen? Tipsa oss här, skicka sms/mms till 72023 (inled meddelandet med LTS) eller mejla [email protected].

Följ oss på sociala medier:

Facebook: LT

Twitter: @LT_Sodertalje

Instagram: @lt_sodertalje