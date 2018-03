Ministern ville bakom kulisserna på Weda återbruk – ”Människor mår bra här”

När Per Bolund kliver in genom dörren till kommunala Weda återbruk kommer han direkt från ett möte med Astra Zenecas ledning.

– Det är roligt att det finns en sån bredd i Södertälje, från topproduktion till återbruk, säger konsumentminister Per Bolund (MP).

I takt med att produktion likt Astra Zenecas automatiseras så blir den mindre personalintensiv, påpekar Bolund, som därför ser dubbla behov av att skrädderier, skomakare, verkstäder och liknande får ett uppsving: och ger fler arbetstillfällen och en mer hållbar konsumtion.

– Jag vill uppmana konsumenter att fundera på om man kan använda sina prylar längre genom att reparera dem, och se om man kan tillgodose sina behov genom att besöka affärer som Weda återbruk, säger Bolund.

Men samtidigt bygger vår ekonomi på en ständigt ökad konsumtion. Hur går det ihop?

– Vi vill ju jättegärna att människor fortsätter att konsumera, men det man konsumerar kan vara till exempel kultur och unika redesignade saker. Även hos de stora kedjorna upplever jag att det finns en stark vilja att bidra till mer hållbara lösningar, svarar Bolund.

Weda återbruk är en kommunal verksamhet som årligen hand om 76 000 kilo möbler, textilier och prylar som Södertäljeborna lämnat in via containers på återvinningscentralerna Returen och Tveta. Bakom kulisserna på den enorma second handbutiken finns bland annat en syverkstad och ett snickeri, där prylar lagas eller snyggas till innan försäljning. De som arbetar i verksamheten är personer som har försörjningsstöd och behöver arbetsträning.

– Människor mår bra här, de blommar upp när de kommer till ett sammanhang, berättar Füsun Dehiller, resultatsenhetschef på arbetsmarknadsenheten.

Många av deltagarna behöver språkträning, några behöver vända tillbaka dygnet, eller träna sig i sociala sammanhang.

– Alla kan göra något. Det vore respektlöst att inte ställa krav på deltagarna. Vi måste ta tillvara våra resurser, både mänskliga och matriella, säger Füsun Dehiller.