Melloexpertens tokhyllning av Nano efter genrepet – "Låten är fantastisk"

Södertäljebon Nano Omar, som tävlar i lördagens mellodeltävling i Göteborg med låten "Hold on", har tveklöst flyt just nu. Och det innan tävlingen ens börjat.

På fredagen kunde LT berätta att spelbolaget Unibet sänkt oddsen för att Nano ska gå direkt till final. Och dagen före, i samband med att artisterna repeterat inför första deltävlingen, fullkomligt exploderade journalisten och melloexperten Hanna Fahl, som bevakat Melodifestivalen för DN i flera år, i hyllningar till Södertäljebon:

"OK OK OK, detta blir svinbra. Fan vad snyggt. Nano!!! Topp tre i final, ja? Vinnarchans, kanske?" skrev hon i en bloggkommentar direkt efter genrepet.

LT kontaktade en stressad men glad Hanna Fahl, som svarade på våra frågor via mejl.

Vad är det med Nano och hans framträdande som imponerade så mycket på dig?

– Jag tycker framför allt att låten är fantastisk. Den är så snyggt konstruerad, älskar stråkarna och uppbyggnaden mot refrängen. Hittig utan att alls kännas gjord.

Se 30 sekunder av Nanos framträdande från artisternas repetitioner inför första deltävlingen:

Vad tror du om hans chanser i en eventuell final?

– Jag tror och hoppas att han går rakt till final på lördag - och att han är med i toppstriden i finalen. Man kan analysera sig sönder och samman, men oftast är det faktiskt så enkelt att en riktigt bra låt sjungen av en riktigt bra röst brukar lyckas bra.

Efter att ha hört artisterna som deltar i första deltävlingen: kan du ge en fingervisning om hur tuff konkurrensen är i årets upplaga av Melodifestivalen?

– Den här veckan tror jag att hans värsta konkurrenter är Ace Wilder, som också har en bra låt, och möjligen De Vet Du som har otroligt många hängivna Youtubeföljare. Senare i tävlingen vet jag att Mariette har en stark låt också – så hon kommer nog att bli svår att slå.

Nano har haft en tuff uppväxt i Botkyrka och bor nu i Södertäljestadsdelen Geneta. Hur stor roll tror du hans och andra artisters ”story” spelar i mellosammanhang?

– Jag tror det spelar mindre roll än man kan tro. De allra flesta tv-tittare följer inte förhandsskriverierna utan slår bara på tv:n och öppnar en påse chips. Det handlar mycket mer om att göra tre starka minuter i tv.

Har du träffat Nano? Om ja: vad är ditt intryck av honom som person?

– Allt jag vet om honom är att jag såg honom beställa pizza till den stora Melodifestivalvälkomstfesten i torsdags för att han inte gillar skaldjur. Och man respekterar ju alltid en pizzaälskare.

Lyssna på 1 minut av Nanos "Hold on" nedan: