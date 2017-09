Medan du sov: Polis attackerades av ungdomar i Hovsjö – kastade bangers

Lokalt:

Dubbla bilbränder i Södertälje i natt

Ungdomar kastade bangers mot polisen och räddningstjänsten i Hovsjö

Container i brand i Östertälje

För Plus-kunder:

► Mackägaren Riad fick infarten avspärrad utan förvarning – "Oerhört respektlöst"

► TV: Enhörna mopedrally lockade sextiotal – satsar på 100 deltagare nästa år

► Statsvetaren: "Kyrkovalet är en förlegad kvarleva"

Väder:

Troligen solen på flera håll under morgonen, sedan halvklart eller mulet under dagen. Under kvällen väntas regn norrifrån. Dagstemperatur 13–15 grader. Svaga vindar.

Sverige:

Just nu pågår rösträkningen för kyrkovalet. Följ sammanräkningen här.

Sport:

Dubbla segrar för Telge Basket i helgen – med en vecka kvar till premiär

Tipsa oss:

