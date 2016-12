Magiskt julglimmer när Enhörna firar ljusets återkomst med tusen juleljus

Jul- och ljusmyset var uppskruvat till max under söndagskvällen i Enhörna. Förundrade vandrade besökare runt i ett tillfälligt upplyst vinterlandskap strax intill Enhörnaledens biltrafik. På marken stod 500 marschaller och lika många ljuslyktor dinglade från träden i körsbärslunden på den gamla fornlämning som ligger strax intill Ytterenhörna kyrka. Grillad korv och glögg fanns till för de som inte var proppmätta på julmat. Paul och Susanne Weigl, far och dotter, var två av personerna som under kvällen hade tänt alla tusen juleljus.

– Ja, i morse blåste det ju upp till storm ett tag så vi var oroliga att det inte skulle gå att tända så det var tur att det gick ändå, säger Susanne Weigl.

1999 anordnade Paul Weigl det första julglimret och sedan dess har evenemanget bara växt med fler och fler besökare för varje år. Fast så många fler vill han egentligen inte att det ska komma.

– Eller jo, folk som inte bor i Enhörna får såklart gärna komma hit men inte med bil, det är det som blir ett problem. Det finns inte så många parkeringsplatser här, förklarar han.