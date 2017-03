Lugn – vintern kommer inte tillbaka, men se upp för frosthalka i veckan

Under måndagsförmiddagen är temperaturen låg och ett snöväder har rört sig över Södertälje.

Men lugn, det är inte vintern som är tillbaka utan högst tillfälligt.

– Det blir inte så långvarigt, det drar bort om någon timme, säger Krostoffer Hallgren, meteorolog på LT:s vädertjänst Foreca.

Snöandet kan ersättas av snöblandat regn, men klarnar upp efter en stund. Framåt kvällen och natten kommer dock nya moln och ny nederbörd, den här gången i form av regn.

Under veckan som kommer klättrar temperaturen uppgåt under dagarna jämfört med idag, runt 6-8 grader, och det blir så kallad växlande molnighet, men det finns solchanser under de flesta dagarna.

Dock varnar metororologen för kalla nätter och morgnar.

– Det finns risk för frosthalka på morgnarna, säger Kristoffer Hallgren.