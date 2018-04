LT:s kunder får större utbud genom nytt samarbete: "Det ger oss ännu bredare innehåll"

Följer du Skellefteå AIK i ishockeyns SM-slutspel eller är du allmänt intresserad av vad som händer i norra Västerbotten?

Grattis.

Från och med nu får du som prenumererar på vårt nyhetspaket Plus även tillgång till tidningen Norran och dess plusmärkta lokaljournalistik. Detta då Norran anslutit sig till samarbetet Sveriges lokalnyheter, där Mittmedia, Hall Media, Sörmlands Media och VK Media ingår sedan tidigare.

– Vi är en väldigt lokalt förankrad dagstidning som fokuserar hårt på norra Västerbotten, framför allt Skellefteå kommun men även Norsjö och Malå. Därutöver har vi andra samarbeten gör att vi har bra koll även på vad som händer i Norrbotten, säger Marcus Melinder, chefredaktör och ansvarig utgivare för Norran.

Själv är jag från Timrå ursprungligen och läser Sundsvalls Tidning och Örnsköldsviks Allehanda varje dag för att hålla koll på vad som händer på hemorten. Jag är nog ett typexempel på en läsare som drar nytta av det här nya och stora plusutbudet.

– Skellefteå AIK är ju annars den stora stoltheten här och vi bevakar naturligtvis varje steg de tar. Är man intresserad av AIK eller av hockey generellt finns det starka skäl att följa det vi gör, inte minst nu under slutspelet.

Skellefteå har samtidigt näringslivets blickar på sig då företaget Northvolt bygger en jättefabrik för litiumjonbatterier i staden som väntas ge mellan 2 000 och 2 500 nya arbetstillfällen till regionen.

– Det är Europas största industrietablering som följs med intresse från hela världen. Den är spännande att följa oavsett var man bor egentligen och vad som är av lokalt intresse går alltid att diskutera. Själv är jag från Timrå ursprungligen och läser Sundsvalls Tidning och Örnsköldsviks Allehanda varje dag för att hålla koll på vad som händer på hemorten. Jag är nog ett typexempel på en läsare som drar nytta av det här nya och stora plusutbudet, men jag tror att många är i samma sits som mig, säger Marcus Melinder.

Malin Petré, som är chef för Mittmedias prenumerationsintäkter, kommenterar nytillskottet i utbudet:

– Det här utökade samarbetet ger oss såklart ett ännu bredare innehåll än tidigare. Vi vet att många läsare vill ta del av lokala nyheter från andra delar av landet och nu innehåller pluspaketet sammanlagt 40 nyhetssajter och appar i Sverige. Rent geografiskt täcker vi in ett område som sträcker sig hela vägen från Småland till Västerbotten.

Mittmedias satsning på Plus visade tidigt att det finns en stark vilja att betala för ett unikt, genomarbetat och lokalt nyhetsinnehåll. Sedan lanseringen i slutet på 2016 har 1000 till 1500 plusköpare strömmat till – varje vecka.

– Det är ett tydligt bevis på attraktionskraften i riktigt bra lokaljournalistik. Här är det verkligen innehållet som lockar och det försöker vi också hela tiden utveckla. Vi håller koll på vad som händer där våra läsare bor och följer upp vad som intresserar dem. Det som är viktigt för våra läsare är helt enkelt viktigt för oss, säger Malin Petré.

Samarbetet Sveriges lokalnyheter ger samtidigt eko även utanför landets gränser. Plusnätverket uppmärksammas just nu internationellt genom en nominering till INMA Global Media Awards i kategorin ”Best New Paid Content or Subscribtion Initiative”, alltså ”bästa nya initiativet för betalt innehåll eller prenumerationer”. INMA Global Media Awards delas ut under årets INMA-konferens i Washington DC 31 maj-5 juni 2018 och anordnas av International News Media Association, en global sammanslutning av medieföretag.

Så får du som pluskund tillgång till 40 nyhetssajter:

I samarbetet Sveriges lokalnyheter ingår alla nyhetssajter och appar inom Mittmedia, Hall Media, Sörmlands Media, VK Media och Norran. Samarbetet ger dig som pluskund tillgång till omkring 40 nyhetssajter i landet.

För att ta del av material på en annan nyhetssajt än den du redan är kund hos behöver du skapa en inloggning på den valda nyhetssajten och det gör du på sverigeslokalnyheter.se . Välj den nyhetssajt du vill ha tillgång till, registrera dig med samma e-postadress som du har på din lokala nyhetssajt och välj ett lösenord.

När du skapat en inloggning hos en nyhetssajt som till exempel tillhör VK Media har du tillgång till alla nyhetssajter som tillhör den koncernen.