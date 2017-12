Larmet avslöjade: Tjuvar försökte såga sig in i butiken

Polisen ryckte genast ut och fann spår efter tjuvars aktivitet. Man hade tagit sig upp på byggnadens tak och försökt såga sig genom det. Men vibrationerna och värmeutvecklingen aktiverade larm i byggnaden.

Tjuvarna försvann innan väktare och polis kom till platsen. Polisen kunde konstatera märken efter tjuvarnas verksamhet och har säkrat spår på platsen. Spåren skickas på analys för att om möjligt utröna tjuvarnas identitet.

Tjuvarna lyckades inte komma genom taket – polisanmälan har därför skrivits om försök till grov stöld.

Att såga sig in genom byggnaders tak har länge varit populärt bland tjuvar eftersom man då kringgått larm som monterats på dörrar och fönster – men naturligtvis har fastighetsägare och larmbolag kontrat med mer sofistikerade larm som syftar till att upptäcka inbrott via taket. Något som gjorde att tjuvarna misslyckades denna gång.

I november lyckades tjuvar ta sig in via taket på Ica Supermarket i Nykvarn. Den gången lyckades de ta sig in utan att bli upptäckta – men misslyckades med att bryta upp kassaskåpet i butiken.