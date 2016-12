Kvinnojouren uppmanar våldsutsatta att inte vänta utan söka hjälp redan i jul

Julefrid i juletid är inte allas verklighet. Verksamhetsansvariga Johanna Larsson på Kvinnojouren Annfrid i Södertälje vittnar om högtidens mörkare sidor och ett upplägg som bäddar för mäns fysiska, psykiska och sexuella våld mot kvinnor.

– Det är ju en tid då man ofta är ledig från jobbet och tillbringar mycket tid hemma. Normen är att man umgås tillsammans med sin familj och det dricks ofta mycket alkohol, säger hon.

Det är som bäddat för konflikter, bråk som ibland leder till våld. Johanna Larsson räknar med att antalet telefonsamtal från våldsutsatta kvinnor kommer att öka i början av januari.

– Framförallt är det strax efter julen som vi brukar få in fler samtal. Kanske vet folk inte om att det finns stöd att få även under julen. Vi har öppet alla vardagar under jul och nyår och det finns även nationella hjälplinjer som man kan ta kontakt med.

Kvinnojouren erbjuder stödsamtal, rådgivning och praktisk hjälp i kontakten med myndigheter. De följer med till socialtjänsten, polisen och rättegångar samt hjälper till att fylla i papper och skicka i väg dem till rätt instans. Men inte alla som hör av sig är själva våldsutsatta, det händer också att de som står bredvid ringer.

– Man behöver inte vara våldsutsatt själv utan det kan vara en mamma, syster eller kanske en kollega som man funderar på. Man kan absolut ringa oss om man är anhörig och inte vet hur man ska gå vidare. För de stegen kan vi.

Kvinnojouren delar lokaler med Brottsofferjouren och Juventas ungdomsjour i centrala Södertälje, en omständighet med fina synergieffekter. Tack vare närheten kan personal enkelt hänvisa den som söker hjälp till rätt ställe. Även på Juventas, med målgruppen 13–21 år, märker man av ett ökat stödbehov under julen.

– Vi märker en ökning under så gott som alla lov. Just under julen är det ofta händelser och bråk inom familjen men det kan också vara något som sker i samband med en fest till exempel, säger Jonna Nilsson på Juventas.

Hon upplever att många ungdomar inte har en aning om att det finns hjälp att få även under de tider som skolan är stängd.

– De vet att det finns en kurator på skolan men hon finns ju inte där under jullovet. Men det gör vi, även om det inte är varje dag och dygnet runt. Men då finns det ju annan hjälp att få, säger hon.

Här kan du söka hjälp:

· Kvinnojouren i Södertälje har telefontider alla vardagar under jul- och nyårshelgen. De nås på 08-550 170 80.

· Juventas ungdomsjour har inte telefonjour under julhelgen men de kommer svara på [email protected]

· Bris som har öppet hela julen på bris.se för chatt eller telefonlinje på nummer 116 111.

· Mind självmordslinje har chatt via mind.se och telefonlinje på nummer 90 101.

· Webbsidan Tjejjouren.se samlar alla tjejjourer i Sverige och där det går att hitta vilken som har öppet vid just det aktuella tillfället.

· Brottsofferjouren har öppet måndag–fredag på 0200-21 20 19.

· Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 har öppet dygnet runt alla dagar.

· Socialjouren Södertälje nås på 08-523 038 70.

· Vid akuta situationer ring alltid 112.